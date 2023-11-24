Грузовой корабль "Прогресс МС-28" запустят к МКС в 2024 году

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортно-грузовым кораблем "Прогресс МС-28" к Международной космической станции (МКС) запланирован на следующий год. Об этом сообщается в телеграм-канале "Роскосмоса".

По информации госкорпорации, 24 ноября корабль был передан на космодром Байконур с помощью железнодорожного транспортного агрегата для продолжения подготовки к отправке на МКС. Перед этим, как уточнили в "Роскосмосе", "Прогресс МС-28" прошел этап заводских испытаний, а именно проверку бортовых систем, служебного оборудования и аппаратуры.

Ранее сообщалось, что "Роскосмос" планирует провести 27 новых экспериментов на Международной космической станции (МКС) до 2026 года. Среди экспериментов 2024 года планируется провести также "Лактоферрин" – выявление влияния космического полета на характеристики биоаналога белка лактоферрина (одного из компонентов иммунной системы человека).



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