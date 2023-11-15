Работу МКС пообещали продлевать "настолько, насколько это будет возможно"

Фото: AP Photo/Roscosmos Space Corporation

Эксплуатация Международной космической станции (МКС) будет продлеваться настолько, насколько это будет возможно, заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов на пленарном заседании 15-й Международной научно-практической конференции "Пилотируемые полеты в космос".

Он также рассказал, что полным ходом идут работы над проектом перспективной Российской орбитальной станции (РОС) в Ракетно-космической корпорации "Энергия".

Ранее сообщалось, что стоимость создания Российской орбитальной станции до 2032 года оценивается в 609 миллиардов рублей.

Запустить первый модуль РОС могут уже в 2027 году. До этого Владимир Путин также заявлял о важности именно этой даты, чтобы работа шла ритмично по мере исчерпания ресурса МКС.



Глава "Роскосмоса" заявил, что международная космическая станция (МКС) превысила все допустимые сроки существования и подходит к финишу эксплуатации.

80% российского оборудования на МКС находится за пределами гарантийных сроков. При этом правительство России продлило работу на МКС до 2028 года.

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