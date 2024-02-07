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07 февраля, 07:15

Транспорт

Турникеты для оплаты по биометрии работают на станциях метро и МЦК

Турникеты для оплаты по биометрии работают на станциях метро и МЦК

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В столице оплатить проезд в аэроэкспрессе можно одним только взглядом – для этого достаточно воспользоваться системой оплаты по биометрии. Специальные турникеты можно найти по черным квадратам на полу, которые есть на станциях метро и МЦК, также этот сервис доступен и на речном транспорте.

Как все настроить? И что будет, если кто-то захочет пройти по чужой фотографии? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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