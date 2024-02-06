"Сколько шумихи": как в РФ и США отреагировали на приезд Такера Карлсона в Москву

Американский журналист Такер Карлсон приехал в Москву и находится в городе уже несколько дней. Многие СМИ уверены, что это может быть связано с его желанием взять интервью у Владимира Путина. Визит Карлсона вызвал шумиху как в России, так и в США: в Штатах даже потребовали запретить журналисту возвращаться на родину. Расскажем, что еще говорят о поездке Карлсона по две стороны океана.

"Я много читал о Москве"

Фото: телеграм-канал Police frequency

Журналист из США Такер Карлсон прилетел в Москву в начале февраля. Бывший телеведущий телеканала Fox News заселился в элитном столичном отеле, уже успел посетить балет "Спартак" в Большом театре и выставку-форум "Россия" на ВДНХ. Сам Карлсон ранее признавался, что ему нравится Москва и он считает ее красивой.





Такер Калсон журналист Хотел на нее (Москву. – Прим. ред.) посмотреть, я так много читал о ней. Я хотел поговорить с людьми и посмотреть на то, как все устроено.

По информации СМИ, визит Карлсона связан с желанием взять интервью у Владимира Путина – якобы такая возможность обсуждается в Кремле. Более того, автомобиль, в котором, предположительно, мог находиться журналист, заметили выезжающим с территории администрации президента РФ. Ранее телеведущий уже рассказывал, что правительство США однажды даже сорвало его планы записать разговор с президентом РФ.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ему пока нечего сообщить на этот счет, и пообещал проинформировать, если такие планы появятся. Также он не стал комментировать сообщения о возможном визите журналиста в администрацию. Сам Карлсон, находясь в Москве, на вопрос об интервью с Путиным лишь ответил: "Посмотрим".



Взлет популярности Такера Карлсона связан с его передачей Tucker Carlson Tonight, которая выходила в прайм-тайм на телеканале Fox News с 2016 по 2023 год. Согласно рейтингам, шоу стало одним из наиболее популярных на американском ТВ, а журнал Time в 2021 году назвал его "самым влиятельным консерватором Америки". В апреле 2023 года он покинул Fox News и запустил собственную программу в одной из соцсетей. Телеканал же после ухода журналиста потерял 500 миллионов долларов. Карлсон известен тем, что последовательно критикует Джо Байдена и выступает против поддержки Украины.



Журналиста продолжают звать на всевозможные мероприятия. К примеру, по информации "Матч ТВ", Карлсона пригласили на матч Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и подмосковным "Витязем", который состоится 19 февраля. Также телеведущего ждут в Крыму, сказал РИА Новости глава комитета местного парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Кроме того, Карлсона пригласили прийти на шоу Павла Воли.

Вдобавок в Союзе журналистов России выразили готовность принять Карлсона в свои ряды. Это произойдет, если он будет "регулярно платить членские взносы и соответствовать хартии этики российского журналиста", отметил глава СЖР Владимир Соловьев.

"Так просто Такер Карлсон бы не приехал"

Фото: AP Photo/Seth Wenig

Визит Такера Карлсона в Москву вызвал резко противоположную реакцию в США. Конгрессвуман от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что у сторонников Байдена началась истерика из-за поездки журналиста в Россию.

"Демократов и их медийных пропагандистов трясет от перспективы того, что Такер Карлсон проинтервьюирует Путина. Они чувствуют себя наделенными правом быть стражниками и верят, что именно они говорят вам, что думать и во что верить", – написала политик в соцсетях.

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди – младший подчеркнул, что у Карлсона есть полное право записать разговор с Путиным. "Нам нужно больше прозрачности, а не наоборот", – написал политик в соцсетях.

В свою очередь, бывший член палаты представителей США Адам Кинзингер назвал Карлсона "предателем". А экс-глава аппарата вице-президента Штатов Билл Кристол и вовсе призвал закрыть въезд телеведущему на родину.





Билл Кристол экс-глава аппарата вице-президента США Возможно, нам нужно полностью предотвратить возвращение Такера Карлсона в США, пока представители нашей страны не смогут выяснить, что происходит.

Призывы запретить Карлсону возвращаться на родину уже осудил Илон Маск. Бизнесмен высказался об этом в комментариях к записи американского журналиста Брайана Красенштейна о том, что подобные инициативы противоречат принципам свободы информации. "Я согласен с этой позицией", – подчеркнул он.

В российских соцсетях многие комментаторы в предвкушении от шанса увидеть интервью популярного американского журналиста с российским президентом.

"Через океан так просто Такер Карлсон бы не приехал!" – написала Татьяна Пташкина.

"Оливер Стоун (американский кинорежиссер, автор фильма о Путине. – Прим. ред.) взял интервью, а почему бы и Такеру не разрешить? Тем более у Такера позиция освещать события и действия с разумной стороны и без русофобства", – отметил Алексей Фисаревский.

"Такер приехал в Россию, чтобы убедиться в собственной правоте. Что Россия совсем не страна-агрессор и с нормальным народом. И я думаю, он перед отъездом побеседует с Путиным. Когда уже сам многое увидит своими глазами", – предположила Эстелла Гильманова.

В то же время некоторые пользователи вообще удивились, почему в России к визиту журналиста приковано столь большое внимание.

"Не понимаю ажиотажа вокруг этого человека. У нас то с Анжелой Дэвис носились как с писаной торбой, то теперь с этим мистером. Ну приехал, в Большой театр сходил и...? Земля сойдет с орбиты?", – задается вопросом Наталья Николаевна.

"Сколько шумихи вокруг журналиста. Следят за ним прям, строят догадки", – поделилась Анастасия Приймак.

"Достали человека, покушать нормально не дадут! Если не хотим, чтобы он написал про русских людей как про дотошных и душных, не дающих проходу человеку, ведите себя прилично. <...> Оставьте человека в покое, дайте ему возможность выполнить намеченный план и заняться своими делами!" – призвала Галатэя Большакова.

Также в соцсетях пошли разговоры, что визит Карлсона может закончиться оформлением российского паспорта. Раз в США журналиста особо не ждут, возможно, он решит остаться в Москве жить, предположили пользователи.