Песков высказался о возможном интервью журналиста Такера Карлсона с Путиным

Фото: kremlin.ru

Информации о возможном интервью Владимира Путина зарубежным СМИ пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В настоящий момент нам нечего вам сообщить. Если такие планы будут реализовываться, мы вас проинформируем", – ответил он на вопрос о возможном интервью американского журналиста Такера Карлсона с российским лидером.

Представитель Кремля подчеркнул, что администрация президента РФ "вряд ли должна давать" информацию о передвижениях зарубежных журналистов. Песков отметил, что каждый день в Россию приезжают много иностранных журналистов, многие продолжают работу здесь.

"Мы это приветствуем", – заключил он.



В сентябре 2023 года в Кремле подчеркивали, что интервью Путина западным СМИ нецелесообразно из-за царящей в тех странах русофобии. Однако в будущем оно может потребоваться, рассказывал пресс-секретарь президента РФ.

Так он комментировал заявление Карлсона о том, что власти США запретили ему взять интервью у Путина. По словам Пескова, Кремль ежедневно получает десятки запросов от международных СМИ, в том числе американских, с просьбой к российскому лидеру дать интервью.

Очевидцы заметили американского журналиста в Большом театре на балете "Спартак". Информация о приезде Карлсона в Москву появилась в ночь на 4 февраля. Некоторые телеграм-каналы также публиковали фото журналиста в одном из столичных аэропортов.

По информации газеты "Известий", сам журналист не опроверг, но и не подтвердил возможность интервью. Собеседник журналиста также сказал, что его визит вызвал разговоры в американских СМИ. В ответ на это Карлсон назвал прессу США сумасшедшей.

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