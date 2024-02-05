Журналист Такер Карлсон оценил возможность интервью с Путиным

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Американский журналист Такер Карлсон, который недавно прибыл в Москву, оценил возможность интервью с Владимиром Путиным. Об этом сообщает газета "Известия".

Ему задали вопрос, будет ли он интервьюировать российского президента.

"Посмотрим", – ответил Карлсон.

Собеседник журналиста сказал ему, что визит Карлсона вызвал разговоры в американских СМИ. В ответ на это он назвал прессу США сумасшедшей.

Бывшего ведущего телеканала Fox News заметили в Москве 3 февраля. В телеграм-каналах распространились фотографии, на которых Карлсон, предположительно, находится в Большом театре на балете "Спартак".

В СМИ писали, что журналист впервые прибыл в РФ с целью взять интервью у Путина.

Визит Карлсона вызвал в американских медиа шквал критики. В частности, бывший член палаты представителей США Адам Кинзингер назвал журналиста предателем. Кроме того, конгрессвуман Марджори Тейлор Грин, говоря о поездке представителя СМИ в Москву, сообщила о недовольстве демократов от перспективы интервью Путина Карлсону. От таких людей, как бывший ведущий телеканала Fox News, американцы "слышат правду", заявила она.

О желании взять интервью у Путина Карлсон говорил еще летом 2023 года. Позже он рассказал, что американские власти сорвали его планы на это.

Такер Карлсон опубликовал видеообращение после увольнения с канала Fox News