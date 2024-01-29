Журналист Карлсон назвал душевнобольными призывающих атаковать Иран сенаторов

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Сенаторы от штатов Южная Каролина и Техас Линдси Грэм и Джон Корнин, призывавшие американские власти ударить по Ирану в ответ на атаку по военной базе ВС США, в результате которой погибли трое военных Штатов, являются душевнобольными. Такое мнение журналист Такер Карлсон выразил на своей странице в соцсети X.

В посте представитель СМИ опубликовал скриншот с твитами Грэма и Корнина. Последний написал пост с призывом атаковать Тегеран. Грэм, в свою очередь, заявил, что США следует "сильно ударить по Ирану".

"Чертовы душевнобольные", – написал Карлсон, комментируя сообщения сенаторов.

Удар по военной базе США на северо-востоке Иордании произошел 28 января. В результате погибли трое американских военнослужащих и несколько получили ранения. Согласно последним данным, число пострадавших достигло 34.

Говоря об этом ударе, американский лидер Джо Байден заявил, что нападение было совершено поддерживаемыми Ираном радикальными вооруженными группировками. Он обещал привлечь к ответственности всех виновных.

Позже в миссии Ирана при ООН подчеркнули, что Тегеран не имеет никакого отношения к удару по военной базе США.