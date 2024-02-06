Собянин открыл новый вестибюль между МЦД-1 и МЦД-4 на Белорусском вокзале

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин открыл пассажирский вестибюль на Белорусском вокзале. Мэр столицы обратил внимание, что данный транспортный узел является одним из самых напряженных.

"Здесь самое интенсивное движение поездов – каждые 2,5 минуты приходят новые составы. <...> Помимо обычного движения поездов дальнего следования, как вы знаете, мы ввели Московские центральные диаметры – МЦД-1, МЦД-4", – напомнил градоначальник.



После этого пришлось внести некоторые изменения в систему логистики и благоустройство вокзала, отметил мэр Москвы. Например, была продлена трамвайная линия, которая зашла на площадь перед вокзалом, уточнил градоначальник. По словам Собянина, город постарался обеспечить для пассажиров комфортную среду, обустроить вестибюли и подземные переходы.

Мэр выразил благодарность компании Российские железные дороги за совместную работу. В свою очередь, замглавы холдинга Олег Тони рассказал о продолжении реконструкции Белорусского вокзала. Он подчеркнул, что все работы осуществляются без остановки железнодорожного сообщения.

"Следующая задача, которую мы с вами обсуждаем, это уровень комфорта привнести дальше, чтобы строить новые большие транспортно-пересадочные узлы", – добавил он.

Что касается нового вестибюля, его открытие окончательно сформировало городской вокзал Белорусская. Общая площадь пассажирской инфраструктуры составляет 1,6 тысячи квадратных метров. Подземный переход связал три платформы, в результате чего пересадка между диаметрами стала быстрее. Кроме того, путь от МЦД до метро стал короче.

Модернизировать инфраструктуру на Белорусском вокзале начали в 2017 году. Сперва были выполнены работы по благоустройству площади Тверской Заставы. Затем здесь появились новые терминалы для экспрессов и поездов, следующих по маршруту Москва – Усово. Осенью прошлого года было запущено движение по МЦД-4, а также проведена реконструкция трех пассажирских платформ.

Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что благодаря пешеходном мосту на столичном вокзале Кутузовская пассажиры смогут в ускоренном режиме совершать пересадку с четвертого Московского центрального диаметра на метро.

Вход на новый мост расположится около пешеходного тоннеля. Переход разместится над путями Московского центрального кольца (МЦК) и Третьим транспортным кольцом (ТТК). Время в пути сократится до одной минуты.



Сергей Собянин открыл пассажирский вестибюль на Белорусском вокзале