Завершается строительство южного вестибюля станции Лианозово МЦД-1

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Строительство южного вестибюля станции Лианозово первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1) подходит к концу. В ближайшее время он будет открыт и закончится формирование столичного городского вокзала. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в Москве проводится масштабная работа по интеграции железнодорожных направлений и МЦД в единую городскую транспортную систему. Для этого в столице реконструируются действующие и возводятся новые станции, на базе которых формируются городские вокзалы, указал он. Заммэра добавил, что южный вестибюль станции Лианозово МЦД-1 свяжет Лианозовский проезд и Дубининскую улицу, соединит районы Дмитровский и Лианозово.

Как отметил глава департамента строительства Рафик Загрутдинов, новый вестибюль находится на месте старой железнодорожной станции. Он подчеркнул, что на объекте уже выполнили отделочные работы, а также завершается пусконаладка инженерного оборудования. Общая готовность вестибюля составляет 98%, закончить строительство планируется в январе-феврале этого года, заключил Загрутдинов.

Отмечается, что городской вокзал соединяет метро, МЦД-1 и наземный общественный транспорт. Он обеспечит жителей районов Дмитровского, Восточное Дегунино и Лианозово новой транспортной инфраструктурой и повысит комфорт жителей.

До этого Бочкарев рассказывал, что больше 2,5 километра дорог построят и благоустроят около вокзала Лианозово. Для увеличения пропускной способности планируется расширить Дубнинскую улицу, реконструировать наземную парковку на 230 мест и возвести два подземных перехода, сказал он.

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