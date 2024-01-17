Жителям столицы рассказали о благоустройстве территории вокруг вокзала Лианозово

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Проектное решение

Более 2,5 километра дорог построят и отремонтируют возле городского столичного вокзала Лианозово. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, указывается на портале мэра и правительства города.

По его словам, в проекте городского вокзала, который объединяет одноименную станцию метро, платформу первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) и маршруты наземного городского транспорта, предусмотрено благоустройство территории и реконструкция прилегающих улиц.

"К запуску станции метро "Лианозово" уже благоустроено 10 тысяч квадратных метров, в планах привести в порядок еще более пяти тысяч", – рассказал Бочкарев.

Кроме того, для увеличения пропускной способности предусмотрено расширение Дубнинской улицы, сказал он. В частности, здесь реконструируют наземную парковку на 230 автомобильных мест, построят два подземных перехода.

При помощи первого можно будет выйти из метро и с МЦД-1 до торгового центра на Дмитровском шоссе. В настоящее время работы находятся на стадии котлована, специалисты устраивают лестничные марши.

"Строительная готовность второго перехода составляет 45 процентов. С его помощью можно будет попасть с южного выхода МЦД-1 на Дубнинскую улицу, в Проектируемый проезд № 5265 и Лианозовский проезд", – добавил заммэра.

Также рабочие ведут работы по замене и выносу инженерных коммуникаций, включая кабельные линии, дождевую канализацию и трубы водовода.

О завершении благоустройства возле метро "Лианозово" стало известно в конце 2023 года. Как рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, главной задачей было улучшение пешеходной и транспортной доступности территорий, а также создание удобных маршрутов от домов к метро.

Специалисты отремонтировали улицы Доронина и Зональную, участок Псковской улицы, перекресток Вагоноремонтной улицы и Дмитровского шоссе, а также разворот под эстакадой Дмитровского шоссе около улицы Дубнинской.

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