Бочкарев рассказал о развитии инфраструктуры городского вокзала Лианозово

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Возведение отстойно-разворотной площадки для наземного общественного транспорта и здания для обслуживающего персонала планируется в рамках работ по благоустройству территории городского вокзала Лианозово. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, вокзал связывает станцию "Лианозово" салатовой ветки метрополитена с одноименной станцией первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1) и наземным общественным транспортом. Рядом с ним планируется построить отстойно-разворотную площадку общей площадью свыше четырех тысяч квадратных метров, где смогут расположиться 19 единиц городского транспорта, указал он. Кроме того, продолжил Бочкарев, там установят 13 зарядных устройств для электробусов.

В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов отметил, что в ходе реализации технической части вокзала также проводится благоустройство дорог. С его слов, работы проходят в условиях плотной застройки – рядом находятся жилые дома, торговые объекты и оживленные магистрали. В связи с этим строительные площадки организованы максимально компактно, чтобы минимизировать влияние на комфорт горожан, рассказал Кравцов.

Ранее Бочкарев сообщал, что свыше 2,5 километра дорог построят и приведут в порядок возле вокзала Лианозово. Для увеличения пропускной способности планируется расширить Дубнинскую улицу, реконструировать наземную парковку на 230 мест и построить два подземных перехода, уточнил он. Помимо этого, сейчас рабочие занимаются заменой и выносом инженерных коммуникаций, включая кабельные линии, дождевую канализацию и трубы водопровода, заключил заммэра.

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