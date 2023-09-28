Торговый центр построят в составе городского вокзала Лианозово – Бочкарев

Фото: /пресс-служба Москомархитектуры

Торговый центр с эксплуатируемой кровлей построят в составе городского вокзала Лианозово на Дубининской улице в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"Двухэтажный комплекс <...> станет точкой деловой активности и притяжения в районе. А прилегающую к нему территорию превратят в пешеходную зону, которую замостят гранитными плитами", – приводятся в сообщении слова главы Стройкомплекса Андрея Бочкарева.

В свою очередь, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что одной из особенностей объекта станут округлые фасады, в отделке которых используют черно-серые панели и ламели, имитирующие светлый дуб. На крыше здания разместят открытые террасы, а под землей предусмотрят парковку на 64 места.

Проект торгового центра разработала компания "Гиперион". Отмечается, что основным оператором здания станет магазин товаров для дома, также в нем разместятся салон красоты, турагентство, кафе, рестораны и другие организации.

В пресс-службе Стройкомплекса привели слова декана факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгения Михайленко, который отметил, что россияне довольно часто посещают торговые центры. Так, 52% граждан делают это хотя бы раз в неделю, а 26% – раз в месяц.

Ранее сообщалось, что в поселке Марьино в ТиНАО завершается строительство трехэтажного торгового центра площадью 2,5 тысячи квадратных метров. Как ожидает, его появление повысит комфорт местных жителей и создаст новые рабочие места.

Новый московский городской вокзал Лианозово открыли на севере столицы