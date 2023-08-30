Бизнес-центр построят рядом со станцией МЦД-2 Дмитровская

Фото: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Около станции второго московского центрального диаметра (МЦД-2) планируют построить бизнес-центр. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Выбранный для строительства участок располагается в Дмитровском проезде на пересечении с улицей Костякова. Станция метро "Дмитровская" Серпуховско-Тимирязевской линии находится в трех минутах ходьбы.

"На участке площадью около 0,75 гектара планируется построить бизнес-центр высотой 23 этажа, а также торговую галерею с панорамным остеклением. Кроме того, в проекте предусмотрен многоуровневый подземный паркинг. Общая площадь здания составит 50 тысяч квадратных метров", – сообщил Бочкарев.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, в свою очередь, отметила, что около здания будущего центра обновят улично-дорожную сеть. Бизнес-центр, по ее словам, органично впишется в окружающую среду.

До этого проект планировки территории около станции Дмитровская МЦД-2 утвердил Сергей Собянин. Добраться до БЦ можно будет по подъездной дороге, которую создадут в рамках реконструкции улично-дорожной сети. Реализация проекта позволит создать в городе 3,5 тысячи новых рабочих мест.



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