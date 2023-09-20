Строительство досугового центра завершили в районе Теплый Стан

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Досуговый центр достроили на улице Академика Виноградова в столичном районе Теплый Стан. Об этом сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

"Объект готовится к вводу в эксплуатацию. Общая площадь объекта – 2,6 тысячи квадратных метров", – приводятся в сообщении слова главы ведомства Сергея Левкина.

Отмечается, что в здании предусмотрят помещения для творческих занятий, залы для проведения выставок, кафетерий и магазин, а также служебные помещения. Посетителям будет доступна подземная парковка на 34 места.

Прилегающую к зданию территорию уже благоустроили. Там, в частности, разбили газон и цветники, высадили деревья и кустарники, установили скамейки.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что устаревшие торговые центры в Москве обновят по аналогии с городскими рынками. Их превратят в досуговые и образовательные площадки.



Собянин объявил о мерах поддержки досуговой деятельности в столичных торговых центрах