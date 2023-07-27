Собянин: устаревшие торговые центры столицы обновят по аналогии с рынками

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Устаревшие торговые центры в Москве обновят по аналогии с рынками, запустив в них новые досуговые и образовательные площадки. Об этом в своем блоге сообщил Сергей Собянин.

"Недавно мы утвердили программу выделения грантов предпринимателям, которые приводят в порядок фасады, а также расширяют площади под досуговую и развлекательную деятельность в торговых центрах", – рассказал он.

Собянин обратил внимание, что часть торговых центров в столице находится в несоответствии с архитектурой города. Помимо этого, с каждым годом в Москве все больше лидирует онлайн-торговля, из-за чего владельцы ТЦ предлагают их снести.

Однако, по словам Собянина, вопросы о сносе торговых площадок в столице не рассматриваются из-за того, что для большинства москвичей они являются местом притяжения. В связи с этим возникло предложение о приглашении в ТЦ малого и социально ориентированного бизнеса.

"Было принято решение о выделении грантов торговым центрам, которые хотят такую реорганизацию сделать, с одной стороны. С другой стороны, сами начали работать с социально ориентированными предприятиями, чтобы помочь им зайти в эти торговые центры и эти свободные площади сориентировать на услуги населению", – сказал Собянин.

По его словам, ранее по аналогичной программе были переориентированы столичные рынки. Сейчас на территориях торговых площадок москвичи и гости столицы могут не только приобрести товары, но и пообедать и провести встречи.

Собянин заключил, что столичные рестораны, кафе и рынки сейчас становятся своеобразным брендом города. Достичь этого удалось благодаря реорганизации площадок.

Ранее стало известно, что в "Лужниках" возведут киноконцертный комплекс и торговую галерею. В комплексе будут устраивать кинопоказы, культурные фестивали и конкурсы, образовательные программы, творческие встречи и мастер-классы, а торговую галерею заполнят магазинами и студиями.

