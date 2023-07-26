Москва с начала года выделила землю для реализации 28 масштабных инвестпроектов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Москва выделила землю под реализацию 28 масштабных инвестиционных проектов с начала 2023 года. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра Владимира Ефимова.

"Город заключил с застройщиками и инвесторами 28 договоров аренды земельных участков площадью 53 гектара для реализации масштабных инвестпроектов. Так, в столице появятся учреждения образования, спорткомплексы, коммерческие, транспортные и другие объекты. Их общая площадь превысит 400 тысяч квадратных метров", – рассказал Ефимов.

Как уточнил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, восемь участков площадью 15,6 гектара выделили под строительство спорткомплексов. Еще пять участков площадью 6,8 гектара предоставили для возведения объектов образования. Они будут рассчитаны на 2,1 тысячи учеников и воспитанников.

Кроме того, по словам Гамана, девять участков площадью 22 гектара выделены для строительства коммерческих объектов, еще 8,6 гектара – под возведение транспортной, коммунальной инфраструктуры и производства.

В частности, в поселении Щаповском появится школа на 800 мест с дошкольным отделением. Вместе с тем на Ленинградском проспекте построят многофункциональный ледовый комплекс площадью 169 тысяч квадратных метров.

Одновременно с этим на проспекте Андропова появится два общественно-деловых комплекса с торговой галереей, кафе, ресторанами и галереей современного искусства площадью более 20 тысяч квадратных метров.

Ранее председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева заявила, что в столице внедряются лучшие решения в сфере инвестиционной политики.

Гусева напомнила, что в прошлом году инвесторы смогли вложить в экономику столицы более 5,9 триллиона рублей. По ее словам, на данный момент наиболее приоритетными бизнес-отраслями для столичных инвесторов являются строительство, информационные технологии (IT), городской транспорт и наука.

Собянин рассказал о работе инвестиционного портала Москвы