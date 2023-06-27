В МГД заявили, что в Москве внедряются лучшие решения в сфере инвестиционной политики

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Инвестиционный потенциал Москвы демонстрирует заметный рост благодаря внедрению лучших решений по созданию новых компаний и производств, а также строительству недвижимости в городе. Об этом заявила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева, сообщает Агентство "Москва".

"Создание условий для инвесторов, развитие форматов взаимодействия с городом, эффективные меры поддержки обеспечивают Москве высочайший мультипликатор: каждый вложенный городом рубль возвращается до 55 рублей инвестиций от частного бизнеса", – рассказала она.

По ее словам, важно уделить внимание поддержке данной политики и продолжать развивать многие возможности, доступные для инвесторов, в том числе и цифровые. Задачи по созданию благоприятного и открытого климата для бизнесменов позволяет решать инвестпортал Москвы и портал поставщиков города.

Гусева напомнила, что в прошлом году инвесторы смогли вложить в экономику столицы более 5,9 триллиона рублей.

"Товары, технологии, решения, созданные в Москве, – это лучшая продукция нашей страны, и к локализации в столице стремятся многие инвесторы. Поддерживать этот интерес деятельно, подкрепляя уверенность в успехе для предпринимательства, нужно и в будущем. На этом строится экономическая политика мэра Москвы Сергея Собянина", – сказала депутат.

В данный момент наиболее приоритетными бизнес-отраслями для столичных инвесторов являются строительство, информационные технологии (IT), городской транспорт, наука и другие, отметила она.

"Сочетание традиций, широкое поле возможностей и поиск нового – это то, что является визитной карточкой столицы, и сохранение этого уникального баланса позволит многого добиться: для бизнеса, для повышения уровня жизни всех москвичей", – резюмировала Гусева.

Ранее Сергей Собянин заявлял, что сумма инвестиций в основной капитал города за период с 2011 по 2022 год достигла 30 триллионов рублей. За 11 лет этот показатель увеличился в 6,9 раза.

По его словам, в столице созданы специальные интернет-ресурсы для инвесторов, в том числе облегчающие взаимодействие с городскими властями, также компании могут получить консультации, помощь в поиске площадок и прочее. Предоставляемые городом льготные кредиты дают предприятиям в том числе возможности для расширения производства, отметил мэр.



Собянин: инвестиции в основной капитал Москвы выросли в 6,9 раза с 2011 года