"Аскона" может занять освободившиеся площади IKEA в ТЦ "Мега"

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Российский производитель матрасов и мебели "Аскона" рассматривает возможность открытия своих магазинов на месте IKEA в торговых центрах "Мега". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора "Аскона В2С Россия и СНГ" Владимира Корчагова.

"Что касается площадей IKEA. <...> Это одни из приоритетных площадок, которые сейчас освободились. <...> Мы в активной фазе переговоров, в том числе с "Мегами", – рассказал топ-менеджер.

Он объяснил, что решение рассмотреть бывшие магазины IKEA было принято, поскольку найти площадку площадью 5–8 тысяч квадратных метров оказалось непросто, а магазины многих других ушедших из РФ брендов уже заняли отечественные компании.

1 июля в России открылся первый магазин проекта "Гуд Лакк", который объединяет мебельные фабрики из РФ и Белоруссии, которые раньше производили товары для магазинов IKEA. Он заработал в мебельном кластере бизнес-парка "Румянцево" в Москве.



В столице откроют первый магазин экс-производителей IKEA