Российские производители мебели ищут новые рынки сбыта за рубежом – СМИ

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Киселев

Крупные российские производители мебели стали активно выходить на новые иностранные рынки. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на представителей компаний.

В частности, фирма "Ангстрем" собирается до конца весны открыть свой первый салон в Монголии, а в перспективе также планирует выход на рынок Азербайджана. Компания Divan.ru, в свою очередь, намеревается в 2023 году открыть магазины в Узбекистане и Казахстане. По словам основателя компании Антона Макарова, в прошлом году Divan.ru начал производство садовой мебели в Узбекистане.

Своими планами также поделились в компании "Аскона". Так, фирма собирается открыть свои точки под брендом Grether&Wells в премиум-сегменте Турции и ОАЭ. Кроме того, "Аскона" также планирует развивать в этих странах b2b-канал, включая поставку мебели в офисы и собственные онлайн-продажи.

Один из основателей Mr.Doors Максим Валецкий сообщил, что в данный момент компания рассматривает возможность выхода на рынок Индии, однако каких-либо подробностей он не привел.

Согласно данным ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности РФ, в прошлом году экспорт мебели из России сократился на 40% – до 29,5 миллиарда рублей год к году, а по итогам января–февраля этого года подобный показатель снизился на 74% – до 1,9 миллиарда рублей год к году.

По мнению экспертов, российским производителям мебели пока не удается полностью заместить поставки в Европу, поэтому они вынуждены инвестировать свои средства в освоение новых для себя рынков.

Генеральный директор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров заявил, что выход производителей РФ на рынки в Казахстане, Узбекистане и Монголии может быть перспективным из-за слабо развитого собственного мебельного производства в этих странах.

В марте этого года стало известно, что в России хотят повысить пошлину на некоторую продукцию из недружественных стран в пять раз.

В частности, планируется увеличить сбор с 8,5–12% до 50% на европейскую деревянную и мягкую мебель, а также на матрасы. Работу в этом направлении ведут Минпромторг, Минфин и Минэкономразвития РФ.

Ранее сообщалось, что шесть столичных промышленных компаний отправятся с бизнес-миссией в Саудовскую Аравию, которая состоится в рамках выездного форума "Иннопром".

Бывшие фабрики IKEA будут выпускать детскую мебель