Российские мебельщики объяснили причины введения пошлин на товары из недружественных стран

Фото: "Москва"/Сергей Киселев

Гендиректор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Тимур Иртуганов заявил, что отечественные производители готовы продавать качественные изделия. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Он добавил, что положительно относится к введению пошлин на мебельную продукцию из недружественных стран.

"Мы не имеем возможности повышать цены на импортную мебель, мы можем предложить повысить пошлины. Их дело – повышать цены или нет, пусть привозят в два раза дешевле, пошлина будет на более низкую цену действовать", – заявил глава ассоциации.

Иртуганов напомнил, что прошел почти год с того момента, как российским мебельным поставщикам запретили ввозить продукцию за границу, хотя до этого количество поставок мебели в страны Евросоюза постепенно росли.

"При этом наши деньги уходят в экономику недружественных стран в ущерб нашим производителям, которые обеспечивают официальные рабочие места, работу большому числу людей и наполняют бюджеты всех уровней своими налогами. Это разумное решение для любой абсолютно страны – защитить в этой ситуации свой рынок, своих производителей", – сказал он.

Иртуганов добавил, что российская мебель не подорожает, у предприятий достаточно мощностей для увеличения оборота. Эксперт считает, что мебель отечественного производства одна из лучших в мире в соотношении цены и качества.

Ранее Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности сообщала, что хочет повысить пошлину на некоторые товары из недружественных стран в пять раз. В частности, предлагалось увеличить сбор с 8,5–12 до 50% на европейскую деревянную и мягкую мебель, а также на матрасы. Работу в этом направлении проведут Минпромторг, Минфин и Минэкономразвития РФ.



В России хотят повысить пошлину на импортные образцы мебели

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!