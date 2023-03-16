В России хотят повысить пошлину на европейскую мебель в пять раз

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В России хотят повысить пошлину на некоторую продукцию из недружественных стран в пять раз. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Ассоциацию предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности.

В частности, планируется увеличить сбор с 8,5–12% до 50% на европейскую деревянную и мягкую мебель, а также на матрасы. Работу в этом направлении ведут Минпромторг, Минфин и Минэкономразвития РФ.

Эта мера связана с ответными санкциями против недружественных стран. Также инициатива призвана поддержать развитие российских изготовителей мебели.

По прогнозу экспертов, после увеличения пошлины цены на европейскую мебель могут вырасти примерно на 60%, что сделает ее неконкурентоспособной на отечественном рынке.

Совладелец российской мебельной компании Mr.Doors Максим Валецкий сообщил, что считает повышение пошлины правильным решением. Он добавил, что отечественный рынок в принципе не нуждается в импортной мебели, так как на нее в данный момент приходится небольшой объем продаж.

Ранее сообщалось, что в 2022 году столичные предприятия смогли произвести медицинскую мебель на сумму 1,3 миллиарда рублей, что оказалось вдвое больше, чем в 2021 году.

До этого стало известно, что белорусский производитель Swed House, который является аналогом IKEA, может выйти на российский рынок, открыв в Москве 10 магазинов в этом году.

"Актуальный репортаж": в Москве откроют аналог IKEA

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