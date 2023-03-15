Жизнь россиян почти не изменилась за год западных санкций – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Несмотря на обширные западные санкции, экономика России чувствует себя намного лучше, чем ожидалось, пишет Independent.

Как отмечает автор статьи, жизнь простых россиян почти не изменилась. Так, в стране отсутствует массовая безработица, нет падения валюты и очередей перед разорившимися банками. Ассортимент в супермаркетах почти не изменился – все еще доступны международные бренды или их место занимают местные аналоги.

Кроме того, журналист опросил нескольких россиян. Они признались, что не почувствовали заметных изменений, напомнив, что Россия сталкивалась с более тяжелыми временами.

"В экономическом плане ничего не изменилось. Работаю, как работал, хожу по магазинам, как раньше. Ну, может, цены немного выросли, но не так, чтобы это было очень заметно", – рассказал изданию 53-летний Владимир.

В материале также отмечается, что некоторые иностранные компании поглотили местные владельцы. Это произошло, например, с McDonald’s и Starbucks. Компания Apple хоть прекратила продажу продукции в России, крупнейший в стране онлайн-ритейлер предлагает iPhone 14 "примерно по той же цене, что и в Европе".

Мебель и товары для дома, оставшиеся после ухода из России шведской IKEA, распродаются на сайте "Яндекса", этикетки на банках пива Budweiser и Leffe, которые продаются в Москве, указывают на то, что они были сварены местным партнером ушедшей из страны компании ABInBev, также на полка магазинов лежит произведенная в Польше "Кока-кола".

Ранее Владимир Путин назвал кратное усиление экономического суверенитета страны важнейшим результатом 2022 года. Президент РФ не сомневается, что события прошлого года пошли на пользу российской экономике. По его мнению, Россия стала более независимой и самостоятельной. Однако Путин не отрицает, что были и определенные издержки.

До этого Путин заявил, что экономическая составляющая и госуправление в РФ оказались куда прочнее, чем ожидали западные страны. Он также отметил, что Запад развернул против российской стороны не только военный, но и экономический фронт. Однако они ничего не добились этими действиями, подчеркнул президент РФ.

По его словам, антироссийские санкции стали причиной увеличения цен, а также других проблем на Западе. При этом зарубежные "партнеры" пытаются обвинить в них россиян.



Расчет Запада на разрушение российской экономики не оправдался – Путин

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