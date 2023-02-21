Экономика и госуправление РФ оказались прочнее, чем полагали на Западе – Путин

Фото: телеграм-канал ''Москва 24''

Владимир Путин во время выступления перед парламентом заявил, что экономическая составляющая и госуправление в РФ оказались куда прочнее, чем ожидали западные страны.

Он также отметил, что Запад развернул против российской стороны не только военный, но и экономический фронт. Однако они ничего не добились этими действиями, подчеркнул президент РФ.

Путин отметил, что антироссийские санкции стали причиной увеличения цен, а также других проблем на Западе. При этом западные страны пытаются обвинить в них россиян, заявил он. Недружественные государства пожелали смять экономику России, спровоцировать на территории государства инфляцию и обвалить рубль, подчеркнул российский лидер.

Антироссийские санкции являются лишь средством для этого, отметил глава государства. Однако расчет западных "гуманистов" не оправдался, заверил он.

По словам Путина, власти РФ смогли обеспечить устойчивость экономической ситуации в стране. Россия смогла не допустить дефицита товаров на рынке, а также поддержала представителей бизнеса, отметил российский лидер.

В ходе послания парламенту Путин также поручил установить для военнослужащих, в том числе для добровольцев и мобилизованных, двухнедельный отпуск раз в полгода.

Путин начал послание Федеральному собранию с темы специальной военной операции на Украине. Президент заявил, что РФ делала все возможное, чтобы решить проблемы Донбасса мирными средствами.

Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в Гостином дворе

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