Фото: kremlin.ru

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отметил, что Владимир Путин спас Россию от финансового диктата Запада. Об этом он заявил в одном из интервью, которое было размещено на его YouTube-канале.

"Путин в своей речи два или три года назад сказал, что не позволит международной финансовой системе подчинить Россию и принести в жертву будущее государства. Это очень сильное заявление, на которое тогда обратили внимание немногие", – сказал он.

Макгрегор уверен, что попытки Соединенных Штатов напугать РФ обречены на провал, они только делают Россию сильнее. Полковник также оценил суверенную экономику, которую смог выстроить российский лидер. Кроме того, по его словам, многие страны Запада оказались в зависимости от ресурсов РФ.

Экс-советник Пентагона подчеркнул, что Путин избавил свою страну от обременительных отношений с Западом, который в настоящее время диктует другим государствам свои экономические и политические правила.

Ранее Путин заявил, что экономическая составляющая и госуправление в РФ оказались куда прочнее, чем ожидали западные страны. Он также отметил, что Запад развернул против российской стороны не только военный, но и экономический фронт. Однако они ничего не добились этими действиями, подчеркнул президент РФ.

По его словам, антироссийские санкции стали причиной увеличения цен, а также других проблем на Западе. При этом зарубежные "партнеры" пытаются обвинить в них россиян.



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