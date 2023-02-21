Россия вышла на новый цикл роста экономики – Путин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россия вышла на новый цикл роста экономики, заявил Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

Он подчеркнул, что экономика страны преодолела возникавшие риски, хотя действовать иногда приходилось "с колес". По словам президента, уже в этом году в РФ ожидается солидный рост внутреннего спроса. Как заметил Путин, российский бизнес должен занять ниши ушедших западных компаний.

"Сейчас изменения в экономике – жизненная необходимость. Мы знаем, что надо делать", – заявил глава государства.

Он добавил, что Россия избежала излишнего административного регулирования и перекоса экономики в сторону государства. По его словам, огромную роль сыграла частная инициатива, малое и среднее предпринимательство.

Ранее Путин заявил, что экономическая составляющая и госуправление в РФ оказались куда прочнее, чем ожидали западные страны. Он также отметил, что Запад развернул против российской стороны не только военный, но и экономический фронт. Однако они ничего не добились этими действиями, подчеркнул президент РФ.

Путин отметил, что антироссийские санкции стали причиной увеличения цен, а также других проблем на Западе. При этом западные страны пытаются обвинить в них россиян, заявил он. Недружественные государства пожелали смять экономику России, спровоцировать на территории государства инфляцию и обвалить рубль, подчеркнул российский лидер.

Путин начал послание Федеральному собранию с темы специальной военной операции на Украине. Президент заявил, что РФ делала все возможное, чтобы решить проблемы Донбасса мирными средствами.

Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в Гостином дворе

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