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Профессор международных отношений Гарвардского университета из Соединенных Штатов Стивен Уолт рассказал о четырех сбывшихся прогнозах Владимира Путина, которые касаются конфликта на Украине. Об этом он написал в статье для издания Foreign Policy.

В своей статье Уолт выделил успехи Москвы в преодолении всех санкций, которые накладывает Запад.

"Путин пошел на военную спецоперацию, убежденный, что Россия может выдержать любые санкции, которые мы могли бы ввести, и он до сих пор доказывал свою правоту", – считает автор статьи.

Следующее, что отметил профессор, – это то, что президент России верно рассудил, что его народ правильно будет относиться ко всему, что будет происходить и согласится следовать установленному курсу.

По словам Уолта, Путин понимал, что каждое государство следует своим интересам и не будут везде осуждать президента РФ за каждое принятое решение.

"Европа, Соединенные Штаты и некоторые другие отреагировали резко и решительно, но ключевые члены глобального юга и некоторые другие видные страны (такие как Саудовская Аравия и Израиль) этого не сделали", – отметил профессор.

Четвертый прогноз, который отметил Уолт, это понимание российского лидера, что судьба и будущее не столько важны Западу, сколько России, так как Украина – граничащая страна, в то время как США она была особо неинтересна.

Уолт добавил, что страны Запада постоянно заявляют о необходимости продолжить вооруженный конфликт на территории Украины, кроме того, поставляют оружие и готовят бойцов ВСУ. В свою очередь, президент РФ подчеркивал, что Запад не сможет нанести поражение России и не сможет разрушить общество изнутри.

Он приводит слова Путина, что благодаря единству, сплоченности, мужеству и героизму российских бойцов, а также работе оборонно-промышленного комплекса и всей экономики вселяется уверенность в неизбежность победы.

Ранее офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер поразился реакции Владимира Путина на провокации со стороны США.

Он отметил, что на обстановку в мире негативно влияет отсутствие связи между правительствами России и США. По мнению Риттера, американцы, зараженные русофобией, верят на слово своим властям, которые выступают с негативными заявлениями против РФ.



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