Путин назвал кратное повышение экономического суверенитета важнейшим результатом 2022 года

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Владимир Путин отметил, что кратное усиление экономического суверенитета страны является важнейшим результатом прошлого года. Такое заявление глава государства сделал во время общения с работниками авиационного завода в Улан-Удэ.

"Россия прошла очень важный этап своего развития за год. Знаете, важнейший результат 2022 года в чем заключается? Мы кратно повысили наш экономический суверенитет", – передает ТАСС его слова.

Президент РФ не сомневается, что события прошлого года пошли на пользу российской экономике. По его мнению, Россия стала более независимой и самостоятельной. Однако Путин не отрицает, что были и определенные издержки.

Глава государства согласился, что здесь подходит высказывание: "то, что нас не убивает, делает нас сильнее".

Ранее Путин заявил, что экономическая составляющая и госуправление в РФ оказались куда прочнее, чем ожидали западные страны. Он также отметил, что Запад развернул против российской стороны не только военный, но и экономический фронт. Однако они ничего не добились этими действиями, подчеркнул президент РФ.

По его словам, антироссийские санкции стали причиной увеличения цен, а также других проблем на Западе. При этом зарубежные "партнеры" пытаются обвинить в них россиян.



Расчет Запада на разрушение российской экономики не оправдался – Путин

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