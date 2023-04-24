Московские промышленные компании отправятся с бизнес-миссией в Саудовскую Аравию

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Шесть столичных промышленных компаний отправятся с бизнес-миссией в Саудовскую Аравию, которая состоится в рамках выездного форума "Иннопром". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.

"Саудовская Аравия – важный экономический партнер России в регионе Ближнего Востока. <...> С целью налаживания долгосрочного партнерства с потенциальными контрагентами центр "Моспром" организовал бизнес-миссию, в программе которой запланировано 60 встреч московских промышленников с зарубежными байерами", – рассказал Овчинский.

Встречи пройдут с 29 по 31 мая. Со стороны Москвы в них примут разработчики продукции в сфере антитеррористической безопасности и аналогово-цифровых систем, производители 3D-принтеров, изделий из кварцевого стекла, силовых и контрольных кабелей, а также предприятие, выпускающее препараты для эстетической медицины.

Отмечается, что в рамках байерской программы центр "Моспром" бесплатно помогает отечественным экспортерам с поиском контрагентов, проведением переговоров, способствует их участию в международных выставках.

Ранее Собянин рассказал о проекте "Фабрика дизайна". В рамках него компаниям помогают с дизайном промышленного и медицинского оборудования, техники, мебели, транспорта, одежды и других товаров. Так, в прошлом году был проведен конкурс, по итогам которого было заключено более 20 соглашений о сотрудничестве с различными предприятиями.