Собянин: Москва создает первый в стране реестр стартапов и технологических компаний

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве создается первый в России реестр стартапов и технологических компаний. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Предприятиям из списка будет проще воспользоваться городскими субсидиями и льготами. Разработаем для них специализированные инструменты финансовой и нефинансовой поддержки", – пояснил мэр.

Работа реестра будет направлена на оказание адресной и эффективной помощи предприятиям высокотехнологичного сектора. В него войдут компании, которые:

имеют патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы или программное обеспечение;

инвестируют в исследования и разработки;

привлекают венчурный капитал в развитие бизнеса.

Подать заявку на включение в реестр стартапы и компании смогут самостоятельно. Для этого необходимо посетить сайт Московского инновационного кластера и заполнить анкету.

До этого в столице запустили новую программу поддержки бизнеса "Деловые москвичи: культура". Благодаря программе предприниматели, ведущие деятельность в культурной сфере, смогут получить новую аудиторию, а город дать – москвичам возможность заниматься творчеством. По итогам конкурса программы город заключит с предпринимателями, представившими лучшие предложения, контракты.

