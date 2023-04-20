19 предприятий Москвы присоединилось к нацпроекту "Производительность труда" с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За первые три месяца текущего года 19 столичных предприятий присоединились к нацпроекту "Производительность труда", в рамках которого компаниям оказывается господдержка с целью наращивания производства и сокращения издержек. Об этом сообщает пресс-служба департамента экономической политики и развития города.

"Национальный проект "Производительность труда" реализуется в столице с 2022 года. За это время к нацпроекту присоединилось 130 столичных компаний. Большинство предприятий относятся к обрабатывающим производствам, в проекте также участвуют организации из сферы торговли, транспорта и строительства", – рассказала глава департамента Мария Багреева.

Она уточнила, что 32 компании уже прошли первый этап проекта и внедрили методики повышения производительности труда, сначала в пилотном режиме, а теперь – и на все производство. По ее словам, экономический эффект от участия предприятий в нацпроекте к настоящему времени превысил 1,2 миллиарда рублей.

Багреева подчеркнула, что благодаря участию в проекте компании внедряют методы бережливого производства, что помогает им экономить ресурсы, в том числе временные, и тратить их на улучшение технологий, расширение бизнеса, что в конечном итоге повышает их конкурентоспособность. Например, компания "Икорный" смогла за полгода нарастить производство на 31%, а время производственного цикла – сократить в четыре раза. Экономический эффект превысил 17 миллионов рублей.

Отмечается, что национальный проект "Производительность труда" реализуется в Москве с 2022 года. Ожидается, что до конца следующего года его участниками станут более 490 предприятий города.

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