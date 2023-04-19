Порядок запроса льготы по налогу на имущество для нежилых объектов утвердили в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Москве утвердили порядок подачи заявлений на получение льготы по налогу на имущество физлиц для нежилых объектов. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента экономической политики и развития города Марию Багрееву.

Отмечается, что речь идет о недвижимости, которая в силу тех или иных причин была признана Госинспекцией по недвижимости торгово-офисной. Обычно так происходит, если площадь торговых или офисных помещений превышает 20% от всей площади объекта или же имеются внешние признаки того, что объект не является жилым.

На обжалование решения госинспекции собственнику дается времени до 31 марта следующего года. Однако сделать это вовремя получается не всегда, и тогда исключить объект из перечня торгово-офисных уже нельзя. Именно для таких случаев была придумана льгота, которая снижает налог на имущество с 1,5 до стандартных 0,5%.

Как объяснила Багреева, претендовать на льготу могут собственники, налог на имущество для которых в годы, предшествующие 2021-му, рассчитывался по ставке 0,5%. Чтобы ее получить, необходимо до конца текущего года подать в департамент экономической политики и развития города Москвы заявление о несогласии с включением объекта в перечень торгово-офисных. Льготу предоставят, если повторное обследование подтвердит ошибку Госинспекции по недвижимости.

Ранее стало известно, что город включил еще 17 зданий в реестр апартаментов, владельцы которых платят пониженный налог на имущество физлиц. Обычно для апартаментов ставка налога составляет 1,5%, однако при определенных условиях она может быть снижена до 0,5%.

