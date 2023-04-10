В ГД призвали защитить покупателей квартир, приобретенных на средства маткапитала

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Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением создать механизм, который бы защищал покупателей квартир, приобретенных на средства маткапитала. Об этом сообщает RT.

Парламентарий объяснила, что, согласно действующему законодательству, недвижимость, купленная на средства маткапитала, оформляется на одного из родителей. При этом в течение шести месяцев после сделки жилье должно быть разделено на доли, в том числе между детьми.

При этом бывают случаи, когда родители этого не сделали. Тогда последующие сделки с такой недвижимостью признаются судами недействительными. В итоге страдают их покупатели, поскольку они не могут знать, что сделки с приобретаемым ими жильем запрещены.

"На этапе покупки жилья нельзя проверить, использовался ли его владельцами материнский капитал, рассчитывать можно лишь на их честность в этом вопросе. Получается, что добросовестный покупатель сейчас никак не защищен", – отметила Лантратова.

Решение проблемы депутат видит в том, чтобы ввести требование о внесении сведений о распоряжении средствами материнского капитала в Единый государственный реестр недвижимости. Это в том числе позволит контролировать распределение долей в квартире.

Идею Лантратовой поддержал директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. По его мнению, следует исключить ситуации, когда покупатель вынужден "быть начеку" не из-за мошенников, а из-за российского законодательства.

"Российские законы должны стоять на страже защиты прав и интересов россиян, а не наоборот. Они должны упрощать жизнь, а не осложнять", – сказал он.

При этом Орлов считает, что и наказывать собственников жилья за то, что они не оформили долевую собственность вовремя, нельзя. Дело в том, что у них, например, могло быть недостаточно юридических знаний, а при покупке им самим о таких требованиях никто не сообщил.

Ранее стало известно, что в России хотят освободить от НДФЛ при продаже жилья малоимущие семьи, а также граждан, которые нуждаются в дорогом лечении или которые купили недвижимость на средства маткапитала. Соответствующую инициативу в правительство РФ, Совфед и Минфин направила компания "Этажи".



В России предложили разрешить тратить маткапитал на оплату услуг ЖКХ

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