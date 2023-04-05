Владельцы апартаментов в 17 зданиях в Москве получат льготу по налогу на имущество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Правительство Москвы включило еще 17 зданий в реестр апартаментов, владельцы которых платят пониженный налог на имущество физлиц. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента экономической политики и развития города Марию Багрееву.

Отмечается, что обычно налог на имущество для собственников апартаментов составляет 0,5% от кадастровой стоимости. Если же помещение находится в торгово-офисном здании, то налог увеличивается до 1,5%. Во втором случае ставка тоже может быть 0,5%, но тогда площадь апартаментов не должна превышать 300 квадратных метров, а кадастровая стоимость должна быть больше 100 тысяч рублей за квадратный метр.

"До текущих изменений он (реестр. – Прим. ред.) насчитывал 26 московских зданий, теперь к ним добавлено еще 17. Включение зданий в реестр апартаментов позволяет обеспечить поддержку граждан, которые приобрели нежилые помещения, внешне неотличимые от жилых, и используют их для постоянного проживания", – рассказала Багреева.

Одно здание в 1-м Смоленском переулке из соответствующего реестра исключили. Тем не менее это не повлияет на размер имущественного налога для его жильцов, поскольку оно перестало считаться торгово-офисным, а потому ставка по-прежнему составляет 0,5%.

Ранее в РФ предложили освободить от подоходного налога при продаже жилья малоимущие семьи, а также граждан, которые нуждаются в дорогом лечении или которые купили недвижимость на средства маткапитала. Специалисты считают, что эта мера может позитивно сказаться на спросе на недвижимость, в том числе в новостройках.



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