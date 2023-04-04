Около 40 жилых проектов достроят в Москве по "старой" схеме долевого строительства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Около 40 жилых проектов осталось достроить в Москве по "старой" схеме долевого строительства, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"На конец I квартала 2023 года в столице в рамках "старой" схемы закона о долевом строительстве (214-ФЗ), когда застройщик напрямую привлекает средства дольщиков, осталось достроить порядка 40 объектов жилой недвижимости. Их общая площадь составляет порядка 2,5 миллиона квадратных метров", – отмечается в сообщении.

По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, также планируется достроить по этой схеме еще 20 нежилых объектов площадью около 0,7 миллиона "квадратов". К этим объектам относятся апартаменты, офисные здания и паркинги, а также помещения, которые реализуются по договорам долевого участия.

В свою очередь, председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова сообщила, что всего по "старой" схеме достраивают в столице 60 проектов, площадь которых составляет 3,2 миллиона квадратных метров. Она добавила, что число таких объектов уменьшается с их вводом в эксплуатацию. Новые проекты реализуются по "новой" схеме, с использованием эскроу-счетов.

"Таких проектов в столице сегодня насчитывается 424, их площадь составляет 27,2 миллиона квадратных метров", – заявила Пятова.

Она добавила, что объекты, входящие в дорожную карту проблемных проектов Москвы, достраиваются вне схем.

Председатель Москомстройинвеста напомнила, что переход от "старой" схемы к "новой" произошел в июле 2019 года. По "старой" схеме застройщик напрямую привлекал деньги дольщиков, а по "новой" – деньги поступают в банк на счет эскроу, там они хранятся до ввода объекта в эксплуатацию или других обстоятельств. Данный переход обеспечивает безопасность и надежность средств, которые были вложены гражданами в возведение недвижимости.

Ранее сообщалось, что дизайн-пространство из морских контейнеров появилось в акватории Южного порта в Москве. По словам Бочкарева, современное пространство площадью 382,6 квадратного метра появится на территории строящегося жилого квартала. Оно объединено с корпусами "единым архитектурным кодом, передающим энергетику морской гавани".

Заммэра добавил, что на берегу реки открыли модульное дизайн-пространство, а также подготовили "маяк". Это пространство передает эстетику наилучших портовых городов мира.



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