Ефимов заявил, что найден инвестор для реорганизации бывшей промзоны Южное Очаково

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Реорганизацией участка бывшей промзоны № 37а Южное Очаково займется инвестор, который до этого подавал заявку на заключение договора о комплексном развитии территории. Об этом сообщает заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В рамках редевелопмента участка площадью 12,98 гектара предлагается возвести более 188 тысяч квадратных метров недвижимости. Объем инвестиций в проект оценивается в 13,9 миллиарда рублей, ежегодный бюджетный эффект составит почти миллиард рублей", – рассказал он

Ефимов добавил, что после завершения работ над проектом в городе появится более трех тысяч новых рабочих мест.



Компания "Лакшери клаб", входящая в состав Sezar Group, сначала разработает проектную документацию, после чего на территории начнется процесс строительства, отметил заммэра.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман заявил,что на месте промышленной зоны появится современный деловой квартал с магазинами, кафе, офисами и логистическим центром.

"На месте бывшей промзоны инвестор сможет возвести 135 тысяч квадратных метров промышленных предприятий и почти 54 тысячи квадратных метров общественно-деловых объектов", – добавил он.

Ранее председатель Москомстройинвест Анастасия Пятова сообщала, что в поселении Марушкинском запланировали строительство жилого комплекса с детскими садами и школами. Объект возведут недалеко от деревни Большое Свинорье. По ее словам, площадь планировки территории составит свыше 66 гектаров. Специалисты хотят построить объекты общественно-жилой застройки. Площадь комплексной жилой застройки составит 709 тысяч 260 квадратных метров.



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