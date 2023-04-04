Фото: stroi.mos.ru

Дизайн-пространство из морских контейнеров появилось в акватории Южного порта в Москве, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, современное пространство площадью 382,6 квадратного метра появится на территории строящегося жилого квартала. Оно объединено с корпусами "единым архитектурным кодом, передающим энергетику морской гавани".

Бочкарев отметил, что при сборке объекта специалисты частично заменили стены. Так, было обустроено панорамное остекление. Кроме того, на кровле площадью 96,9 "квадрата" создали видовую террасу.

Заммэра добавил, что на берегу реки открыли модульное дизайн-пространство, а также подготовили "маяк". Это пространство передает эстетику наилучших портовых городов мира.

"После завершения строительства жилого комплекса, в 2028 году, дизайн-пространство станет функциональной частью его креативной инфраструктуры", – отметил Бочкарев.

В свою очередь, главный архитектор столицы Сергей Кузнецов рассказал, что при помощи контейнерной архитектуры создается вау-эффект, также этот способ обращает внимание граждан на осознанное и экологичное потребление.

Архитектор заметил, что самая протяженная береговая линия реки в городе находится в акватории Южного порта и составляет 13 километров. Именно здесь создание дизайн-пространства выглядит аутентично.

"В архитектуре дизайн-пространства присутствует образ маяка со световым фонарем в верхней части смотровой башни", – сказал он.

По мнению Кузнецова, посетители пространства смогут максимально проникнуться атмосферой будущего квартала.

По словам руководителя девелоперской компании FORMA Ильи Чепрасова, благоустройство, которое создается рядом с дизайн-пространством, должно отразить идеи будущей "созидательной" набережной. Он отметил, что к лету этого года планируется открыть участок парка с пешеходными дорожками из stepping-stones, а также оригинальными арт-объектами, детской площадкой и частью набережной.

"Позднее мы откроем марину для яхт и лодок, построим понтонный бассейн на воде и организуем пляж", – добавил Чепрасов.

В пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства добавили, что жилой квартал PORTLAND возводится на участке площадью 7,24 гектара, который располагается на береговой линии. Площадь комплекса составит более 136 "квадратов". Согласно проекту, на участке должно быть построено 8 жилых разновысотных корпусов от 15 до 29 этажей.

Кроме того, на территории создадут детский сад на 275 воспитанников и школу на 300 обучающихся.

Ранее сообщалось, что квартал Portland в акватории Южного речного порта построят в виде "волны" из восьми корпусов. Новый жилой квартал будет рассчитан на 1 576 квартир.

Проект квартала Portland реализуют в два этапа по четыре башни. Первые корпуса планируется сдать в 2025 году. Композиция этих корпусов будет создана так, чтобы сформировать прозрачный и запоминающейся силуэт со стороны реки.



"Мой район. Навигатор": москвичам представили проект реорганизации Южного порта

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!