В Госдуму внесли законопроект о возврате жилищных субсидий при погашении долгов по ЖКХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутаты партии "Справедливая Россия – За правду" внесли в Госдуму инициативу, которой предлагается вернуть россиянам право на получение субсидии на оплату коммунальных услуг при погашении задолженности по ЖКХ. Соответствующий документ размещен на сайте ГД.

Этого права россияне лишились с 1 января прошлого года, поправки были внесены в Жилищный кодекс России. Согласно действующему законодательству, субсидии не предоставляются жителям РФ при наличии у них подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате коммунальных услуг, которая получилась за время не более чем три последних года.

По мнению парламентариев, подобное правило лишь усугубляет положение должников и заводит их в долговую яму. Инициативой предполагается изменить указанное положение. Депутаты предлагают указать, что субсидии предоставляются россиянам при отсутствии у них задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг или при заключении и выполнении гражданами соглашений по ее погашению.

Ранее сообщалось, что первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова предложила создать механизм, который смог бы защитить покупателей квартир, приобретенных на средства маткапитала. Соответсвующее обращение парламентарий направила вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.

В России предложили разрешить тратить маткапитал на оплату услуг ЖКХ

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