Производители Москвы сэкономят около 350 млн рублей благодаря городской поддержке – Ефимов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Инвесторы, которым город без торгов предоставил землю для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) в сфере промышленности по ставке один рубль в год, ежегодно экономят на аренде порядка 70 миллионов рублей, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он напомнил, что возможность получить землю по льготной ставке появилась в марте прошлого года в рамках антикризисной поддержки промышленных предприятий, которые расширяют существующие и создают новые производства в Москве.

Такие договоры аренды подписаны уже с 14 инвесторами. Для строительства предприятий они получили почти 31 гектар земли на пять лет по ставке один рубль в год. В результате за это время инвесторы сэкономят около 350 миллионов рублей на аренде участков.

Как указал Ефимов, сэкономленные средства компании смогут вложить в свое развитие. По его словам, такая поддержка от города позволит предприятиям за короткое время наладить выпуск важной для столицы продукции и создать свыше трех тысяч рабочих мест.

Благодаря сотрудничеству города и бизнеса в Москве появляются заводы, выпускающие мебель, продукты питания, стройматериалы, а также высокотехнологичные производства.

Глава департамента городского имущества Максим Гаман напомнил, что раньше арендная ставка для строительства производственных объектов рассчитывалась в процентах от кадастровой стоимости земли и зависела от размера участка, его географического расположения, доступности коммуникаций, близости транспортных артерий и так далее.

Новые предприятия строятся в отдаленных от центра районах города – Зеленограде, Молжаниновском, Ново-Переделкине, Митине, Выхино-Жулебине и Косино-Ухтомском. Благодаря созданию трех тысяч рабочих мест местные жители смогут трудоустроиться ближе к своему дому и тратить меньше времени на дорогу.

Ранее Владимир Ефимов рассказал, что в 2022 году город одобрил строительство 24 производственных объектов площадью 295,8 тысячи квадратных метров. В результате в столице появятся предприятия легкой, автомобильной, строительной промышленности и других отраслей.

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