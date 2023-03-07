Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин одобрил проекты строительства двух промкомплексов в Зеленограде. Об этом мэр Москвы сообщил в своем телеграм-канале.

Градоначальник отметил, что промышленные комплексы будут возведены в районе Савелки.

"Проекты реализует частный инвестор – участник городской программы по стимулированию создания мест приложения труда", – отметил мэр.

По словам Собянина, в Зеленограде появится более 350 рабочих мест. Он также отметил, что площадь промышленных комплексов составит 42,6 тысячи квадратных метров, а объем инвестиций – более 4,4 миллиарда рублей.

Собянин напомнил, что программа по стимулированию создания мест приложения труда была утверждена в столице в 2019 году. Благодаря ей застройщики получают льготы. В настоящее время одобрены проекты, которые создадут 57 тысяч рабочих мест в Москве.

Ранее сообщалось, что строительство 24 производственных объектов площадью 295,8 тысячи квадратных метров одобрили в Москве в 2022 году.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал, что 8 разрешений на возведение объектов получили инвесторы, которые занимаются строительством в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов.



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