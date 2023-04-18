Москва создаст собственную библиотеку IT-решений с открытым кодом – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва готовится к запуску собственной библиотеки IT-разработок с открытым исходным кодом Mos.Hub. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, развитие информационных технологий является результатом труда миллионов разработчиков. Уже много лет программисты делятся своими находками с коллегами по всему миру, делая наиболее эффективные решения общедоступными.

Тем не менее, отмечает градоначальник, в этом плане Россия не может позволить себе зависеть от иностранных платформ, что подтвердили санкции. Тот же GitHub никаких объявлений относительно работы в РФ не делал, но с прошлого года стал блокировать аккаунты отечественных разработчиков. Поэтому, считает мэр, у России должна быть собственная аналогичная площадка.

"Более десяти лет назад правительство Москвы создало городской репозиторий программного обеспечения, в котором хранится исходный код <...> городских сервисов, информационных систем и отраслевых платформ. Сегодня мы делаем следующий шаг – запускаем на его основе библиотеку решений с открытым кодом Mos.Hub", – написал Собянин.

Сейчас Mos.Hub тестируют московские IT-специалисты. В ближайшее время он станет доступен всем желающим. Помимо банка программных решений, в нем предусмотрят дополнительные функции, например проверку кода на вредоносные компоненты или на ошибки.

Как добавил мэр, Mos.Hub станет одним из звеньев будущей московской экосистемы разработки ПО. Позже в нее войдут сервисы совместной разработки программ, ведения документации, управления проектами и другие.

"Это ускорит создание новых полезных продуктов для бизнеса и людей и позволит российским разработчикам сохранить свою конкурентоспособность независимо от решений, принимаемых за пределами страны", – подытожил градоначальник.

Ранее стало известно, что Москва завоевала гран-при национальной премии "Умный город" за вклад в цифровизацию городского хозяйства. В разных номинациях были отмечены такие проекты, как туристический сервис RUSSPASS, сервис "Запись к врачу", портал investmoscow.ru для предпринимателей, сервисы "Мои платежи" и "Получение и оплата ЕПД" на портале mos.ru.



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