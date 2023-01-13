Около 40 отечественных сервисов помогает столичным медикам в диагностике заболеваний

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Москва одна из первых среди мировых мегаполисов начала внедрять в практическое здравоохранение сервисы на базе искусственного интеллекта (ИИ), сообщил замглавы департамента здравоохранения столицы Илья Тыров.

По его словам, курс был сразу взят не на импортозамещение, а на импортоопережение: в области искусственного интеллекта для медицины создаются не аналоги зарубежных технологий, а уникальные отечественные IT-решения.

Тыров отметил, что прозрачная методология тестирования и апробации нейросетей, инфраструктура организационной и финансовой поддержки позволили сформировать в стране рынок решений на основе искусственного интеллекта в лучевой диагностике.

В настоящее время в эксперименте задействовано свыше 40 сервисов ИИ. С начала прошлого года их число увеличилось почти вдвое, причем 90% из них – отечественные разработки. Алгоритмы помогают врачам в поиске заболеваний по 17 направлениям. Они уже проанализировали более восьми миллионов лучевых исследований.

Сервисы на основе ИИ анализируют медицинское изображение и подсвечивают области, на которые медику стоит особое внимание. Это ускоряет процесс описания исследований, а также повышает точность и качество диагностики.

Ранее сообщалось, что рентгенологи Москвы научились определять еще две патологии с помощью искусственного интеллекта. Нейросеть позволяет диагностировать протрузию и грыжу межпозвонковых дисков на МРТ, а также опухоль надпочечников на КТ.

Замруководителя Депздрава Илья Тыров рассказал, что в столице в прошлом году сервисы искусственного интеллекта обработали уже более семи миллионов лучевых исследований. По его словам, ежемесячно около 300 тысяч исследований проходит через умные алгоритмы, на сегодня сервисы искусственного интеллекта обработали уже больше семи миллионов исследований.



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