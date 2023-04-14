Москва завоевала гран-при национальной премии "Умный город" – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва завоевала гран-при национальной премии "Умный город" за вклад в цифровизацию городского хозяйства. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Призерами <...> стали восемь столичных проектов. Всего оргкомитет рассмотрел больше 200 проектов из 51 субъекта России", – рассказал он.

Так, в разных номинациях были отмечены такие проекты, как туристический сервис RUSSPASS, сервис "Запись к врачу", портал investmoscow.ru для предпринимателей, сервисы "Мои платежи" и "Получение и оплата ЕПД" на портале mos.ru.

Кроме того, призерами стали проект "Цифровой двойник", являющийся точной 3D-копией Москвы и используемый при планировании строительства, портал investmoscow.ru для предпринимателей, электронная модель территориальной схемы обращения с отходами и система аналитики городского видеонаблюдения, помогающая в том числе выявлять нарушения в содержании дворов.

Выделили жюри и Московский метрополитен. Его отметили за лучшее решение для обеспечения комфорта маломобильных граждан. Мэр напомнил, что одним из ключевых проектов в этом плане является Центр обеспечения мобильности пассажиров.

Награждение проектов состоялось накануне, 13 апреля, в Красноярске, подытожил градоначальник.

Ранее Собянин сообщил, что столичный хакатон "Лидеры цифровой трансформации" стал победителем международной премии BOLD Awards. Он был отмечен в номинации "Открытые инновации", за победу в которой боролись больше 140 проектов из разных стран.

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