Собянин: транспортная карта "Тройка" за 10 лет стала лучшей в мире

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Транспортной карте "Тройка" исполнилось 10 лет. За этот период билетная система стала незаменимой для москвичей и жителей более 25 российских регионов, написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Он напомнил, что в 2022 году "Тройку" перевели на отечественный чип. По словам Собянина, эта карта является единственным носителем, который позволяет записывать абонементы или оплачивать проезд с баланса билета "Кошелек".



"2 апреля 2013 года все турникеты и валидаторы Московского транспорта стали принимать карту "Тройка". В первую же неделю было реализовано 200 тысяч карт, а всего за 10 лет – больше 47 миллионов. В 2020 и 2021 годах нашу билетную систему признали самой "умной" в мире на международных премиях", – поделился Собянин.



Накануне градоначальник рассказал, что в приложении "Московский транспорт" число регистраций достигло 1,2 миллиона человек. Приложение помогает оплачивать парковку, использовать сервис "По пути", арендовать и бронировать самокаты, а также вызывать такси, бронировать каршеринг и строить маршруты движения.

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