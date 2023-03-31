Минтранс передал новым регионам РФ свыше тысячи автобусов

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Министерство транспорта РФ в прошлом году передало новым российским регионам более тысячи автобусов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Виталия Савельева.

"Для обеспечения пассажирских перевозок в новых регионах в 2022 году Минтрансом на безвозмездной основе передано более 1 тысячи автобусов", – сказал министр.

Также четыре региона, среди которых ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области, получили свыше 500 единиц спецтехники, в том числе предназначенной для уборки дорог.

Ранее Владимир Путин заявил, что в новых регионах РФ, несмотря на все трудности, уже идет работа по восстановлению социальной инфраструктуры. Речь о районных больницах, поликлиниках и амбулаториях.

Российский лидер отметил, что за последние два года эти программы охватили более 10 тысяч объектов первичного звена здравоохранения, за счет ресурсов этих программ были отремонтированы здания поликлиник, больниц, а также возведены новые корпуса, закуплено необходимое оборудование и транспорт.

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