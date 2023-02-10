Более 1 500 базовых станций связи будет построено в новых регионах России – Чернышенко

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Правительство РФ работает над развитием и восстановлением сетей связи в новых регионах, Минцифры было поручено до марта 2024 года построить более 1 500 базовых станций связи. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Сейчас мы решаем задачу по восстановлению и развитию сетей связи в новых регионах, для этого привлекаем как местные, так и федеральные компании. Минцифры до марта следующего года поручено построить более 1,5 тысячи базовых станций в новых субъектах", – приводит его слова РИА Новости.

Чернышенко уточнил, что проводится и работа над интеграцией отраслей связи и IT новых регионов в российское правовое поле. По его словам, действующие на новых территориях России операторы связи могут использовать все имеющиеся меры поддержки.

К мерам поддержки относятся снижение платы за спектр, мораторий на проверки и лицензионные требования по LTE, пониженная ставка земельного налога и налога на имущество, а также снижение платы по договорам аренды имущества для объектов связи, сообщил Чернышенко.

Вице-премьер заявляет, что меры поддержки помогут стимулировать рост инвестиционной активности в новых регионах и поддержат цифровую отрасль.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о важности распространения соцстандартов РФ на новые регионы. Он заявил, что российские социальные стандарты должны быть в полной мере распространены на всех новых граждан нашей страны.

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