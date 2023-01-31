Медведев заявил о важности распространения соцстандартов РФ на новые регионы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Общероссийские стандарты социального обеспечения должны быть в полной мере распространены на ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Об этом сообщает ТАСС.

"Самое главное – надо, чтобы все наши российские социальные стандарты, которые мы подтягивали на протяжении последних десятилетий, были в полной мере распространены на всех новых граждан нашей страны", – сказал он.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты об особенностях пенсионного и социального обеспечения в новых российских регионах.

С 1 марта в ЛНР, ДНР, а также в Херсонской и Запорожской областях предлагается выплачивать пенсии и дополнительное социальное обеспечение в соответствии с законодательством РФ.

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