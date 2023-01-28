Кабмин одобрил ряд законов о соцгарантиях для жителей новых регионов РФ

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Российское правительство одобрило ряд новых законопроектов о социальных гарантиях для жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщается на сайте кабмина.

"Решение правительства: одобрить проект федерального закона "Об особенностях правового регулирования отношений по обязательному социальному страхованию отдельных категорий граждан на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области" и внести его в Госдуму в установленном порядке", – говорится в сообщении.

В числе одобренных законов – проект о назначении отдельным лицам страховой пенсии в случае потери кормильца в беззаявительном порядке. Также льготные выплаты предусмотрены детям, сведений о родителях которых нет.

Безработным жителям новых субъектов постановили выплачивать социальные пособия.

Принятый законопроект "Об особенностях правового регулирования отношений в сферах охраны здоровья, обязательного медицинского страхования, обращения медицинских изделий и лекарственных средств" в новых субъектах позволит обеспечить защиту прав граждан на медицинскую помощь и получение лекарств.

Ранее в Минпросвещения предложили обеспечить продуктовыми наборами младшеклассников, находящихся на дистанционном обучении в новых регионах РФ. Меру поддержки планируют распространить на учеников 1–4 классов в случае, если в регионе будет установлен средний или максимальный уровень реагирования.



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