Кабмин предложил ввести обязательное соцстрахование в новых регионах РФ с 1 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Кабмин внес Государственную думу инициативу, согласно которой в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях появится обязательное социальное страхование в соответствии с российским законодательством. Документ опубликован в электронной базе ГД.

Инициативой установятся особенности регулирования в случае временной нетрудоспособности и в связи с беременностью. Также будет обозначен закон в рамках социального страхования от несчастных случаев на работе и заболеваний, которые человек получил на предприятии.

Российское правительство предложило ввести проект с 1 марта текущего года. В связи с этим на новых территориях следует создать органы Фонда пенсионного и социального страхования, говорится в документе.

Кроме того, кабмин внес в Госдуму проект об охране здоровья, обращении лекарственных препаратов и обязательного медицинского страхования в присоединенных регионах. Инициативой предлагается соотнести установленные нормы в новых областях с действующими в РФ.

Предполагается, что после введения проекта в регионах можно будет осуществлять медицинскую и фармацевтическую деятельность, а также госконтроль качества лекарств.

"Принятие законопроекта позволит обеспечить последовательную интеграцию <...> в правовое поле РФ, минимизировать убытки медицинских организаций, субъектов обращения лекарственных средств и медицинских изделий", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что россияне теперь смогут оформить электронный полис ОМС через портал "Госуслуги". После этого физическое удостоверение носить с собой не нужно, документ можно показать через телефон.



Электронный полис ОМС теперь можно оформить через портал "Госуслуги"

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