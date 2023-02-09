Путин назвал четыре новых региона РФ только условно "новыми"

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ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области можно назвать новыми регионами лишь условно, поскольку исторически они являются российскими, заявил Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы условно говорим (про эти регионы. – Прим. ред.) "новые". Потому что мы знаем это хорошо из истории, это российские регионы", – сказал президент на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

Путин отметил, что властям предстоит вывести эти регионы на общероссийские показатели уже в обозримой перспективе.

"Сделать это (необходимо. – Прим. ред.) уже в горизонте текущего десятилетия. Чем быстрее, тем лучше", – подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин заявил, что проблемы жителей новых регионов России необходимо решать уже сейчас, несмотря на сложную обстановку на этих территориях. Обращаясь к членам кабмина, глава государства отметил, что жители Херсонской, Запорожской областей, ДНР и ЛНР переживают тяжелые времена и хотят видеть изменения к лучшему.

С 23 по 27 сентября прошли референдумы по вопросу присоединения новых территорий к РФ. Большинство жителей высказали согласие в отношении процедуры вступления ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.



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