Путин потребовал оперативно решить наиболее острые проблемы новых регионов РФ

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Проблему жителей новых регионов России необходимо решать уже сейчас, несмотря на сложную обстановку на этих территориях. Об этом заявил Владимир Путин в ходе первого в 2023 году совещания с правительством РФ.

"Ситуация в новых субъектах сложная, в отдельных территориях продолжаются боевые действия. <...> Но все это не повод для того, чтобы взять паузу и отложить на потом решение самых насущных вопросов, уже сейчас нужно ставить конкретные цели и постепенно, шаг за шагом добиваться их решения", – сказал президент.

Обращаясь к членам кабмина, глава государства отметил, что жители Херсонской, Запорожской областей, ДНР и ЛНР переживают тяжелые времена и хотят видеть изменения к лучшему.

В частности, Путин указал на необходимость поддержки местного бизнеса. По его словам, при необходимости можно прибегать к инвестициям со стороны крупных российских компаний, в том числе государственных, однако приоритет все лучше отдавать самостоятельному развитию местного предпринимательства.

Президент особо подчеркнул, что показатели эффективности развития новых регионов должны быть установлены уже в текущем году, имея в виду критерии качества работы не только местных властей, но и федеральных. Также он отметил необходимость подключения этих субъектов к программе реализации нацпроектов, в том числе за счет выделения им соответствующего финансирования.

Ранее Владимир Путин подписал указ о назначении прокуроров в новых регионах России. Они будут занимать свои должности в течение пяти лет. Документ вступил в силу с 29 декабря 2022 года.



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